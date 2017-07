Met of zonder cafeïne, koffie vergroot de kans op een langer leven

Een kopje koffie in de morgen, een bakkie pleur in de middag en 's avonds ook nog wat zwart goud. Komt dat overeen met jouw gemiddelde dag? Dan ben je gezond bezig volgens een grootschalig onderzoek van Annals of Internal Medicine.

Drie kopjes koffie per dag zouden ervoor zorgen dat je langer leeft, omdat je minder kans hebt op bepaalde soorten kanker en hart-en vaatziekten.

"Koffie past in een gezond voedingspatroon", vertelt hoogleraar voedingswetenschappen Kampman al jaren. Ze is verbonden aan de Wageningen Universiteit en vindt dat het onderzoek goed is uitgevoerd. "Het is de grootste studie naar koffie en sterfte in Europa. Er zijn 521.330 mensen onderzocht die gemiddeld 16 jaar zijn gevolgd."