Syrisch Observatorium zegt het nu ook: IS-leider Baghdadi is dood

IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is dood, zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het is niet duidelijk waar de IS-leider zou zijn gedood en wanneer.

Het observatorium opereert vanuit het Engelse Leicester en maakt gebruik van een netwerk in Syriƫ om de situatie in dat land te monitoren. Het spreekt van "bevestigde berichten" en verwijst naar leiders binnen IS als bronnen. Via websites en andere kanalen die gelieerd zijn aan IS is het nieuws nog niet naar buiten gebracht.

Al-Baghdadi is al verscheidene keren doodverklaard. Anderhalve week geleden nog meldde het Iraanse staatspersbureau IRNA op gezag van een naaste medewerker van ayatollah Khamenei dat de IS-leider was gedood. Toen werden geen details bekendgemaakt.

Rusland

Een paar weken daarvoor had Rusland al gezegd dat de IS-leider mogelijk was gedood bij een Russische luchtaanval in Syriƫ.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt in reactie op de berichten dat het geen informatie heeft die de berichtgeving van de dood van de IS-leider bevestigt. Ook de Iraakse en Koerdische autoriteiten kunnen het bericht niet bevestigen.

Al-Baghdadi is sinds 2014 niet meer in het openbaar gezien. In dat jaar riep hij in Mosul het kalifaat uit, de stad die afgelopen week op IS werd heroverd door de Iraakse strijdkrachten.