Grote politieactie tegen witwassen in Brabant

Op verschillende plekken in Brabant worden op dit moment invallen gedaan door de politie. Het gaat om een actie tegen witwassen.

De politie krijgt hulp van de FIOD en van militairen. Meer dan honderd mensen zijn op de been in onder meer Kaatsheuvel, Rijen en Waalwijk. De invallen worden gedaan bij woningen en bedrijven. Bij een autoverhuurbedrijf zijn twee limousines in beslag genomen.

Aanleiding voor de actie zouden "flinke en bijzondere geldstromen" zijn, zegt de politie tegen Omroep Brabant. Volgens de politie worden vooralsnog geen mensen opgepakt. Het gaat vooral om het in beslag nemen van spullen die mogelijk gekocht zijn met crimineel geld.