Zes arrestaties voor verstikkende rookbommen in PSV-stadion

De politie heeft zes mannen opgepakt die in april betrokken zouden zijn geweest bij het afsteken van rookpotten bij de voetbalwedstrijd tussen PSV en Ajax. Door het afsteken van de potten ontstond er een grote zwarte rookwolk in een deel van het stadion.

Een deel van het publiek raakte in paniek. Dit had volgens de politie grote gevolgen kunnen hebben. Ook kregen veel mensen last van ademhalingsproblemen, prikkelende ogen en hoofdpijn.

De zes mannen zijn tussen de 25 en 42 jaar en komen uit Eindhoven, Nuenen en Waalre. Ze zijn opgespoord aan de hand van videobeelden. Volgens de politie zijn de beelden van het stadion uitgebreid geanalyseerd. Daarbij is nauw samengewerkt met PSV.

Grenzen overschreden

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV reageert tevreden. "Wij vinden dat er in april echt grenzen zijn overschreden en zijn blij dat wij met onder meer onze camerabeelden een bijdrage hebben kunnen leveren aan het politieonderzoek", zegt hij in een persbericht van de politie.

Tijdens de wedstrijd werd er al een verdachte opgepakt. Hij is inmiddels vrij, maar wordt nog wel gezien als verdachte.