Zwembaden laks met controle roestvrij staal

Zo'n 80 procent van de overdekte zwembaden kan niet aantonen dat er geen roestvrij staal in het gebouw is verwerkt op plekken waar dat gevaarlijk is. Roestvrij staal kan worden aangetast door het chloor in het zwembadwater en daardoor breken.

Minister Plasterk schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het "zeer teleurstellend" is dat zoveel zwembaden nog altijd niet hebben geïnventariseerd of er gevaarlijk staal in het zwembad is.

Geluidsbox

In 2011 kwam in Tilburg een vijf maanden oude baby om het leven toen er een geluidsbox naar beneden viel die met roestvast staal was opgehangen.

Zwembaden moesten voor 1 januari van dit jaar in een rapport aantonen dat er geen roestvrij staal meer op gevaarlijke plekken hangt. Van alle 1027 binnenzwembaden in Nederland heeft slechts 20 procent van alle zwembaden dat gedaan.