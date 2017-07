Hof: geen verplichte chemokuur voor 12-jarige kankerpatiënt

Een 12-jarige jongen uit Noord-Holland hoeft geen chemokuur te ondergaan. Dat heeft het gerechtshof bepaald. De rechtbank kwam twee maanden geleden al tot dezelfde conclusie, maar de vader van de jongen ging in hoger beroep. Hij vindt dat de jongen alles moet aangrijpen om gezond te blijven.

Psychiaters zeiden dat de jongen wilsbekwaam was en daarom had de rechtbank bepaald dat hij zelf over zijn behandeling mocht beslissen. Het gerechtshof gaat daar dus in mee en oordeelt dat de vader "te weinig heeft aangevoerd om de bevindingen van de kinderpsychiater in twijfel te trekken".

Bij de jongen werd vorig jaar een hersentumor ontdekt. Hij werd geopereerd en na bestraling schoon verklaard. Hij zou daarna nog wel een chemokuur moeten ondergaan, maar de jongen besloot dat hij geen behandelingen meer wilde in het medische circuit.

De ouders zijn gescheiden en beiden denken anders over de behandeling van hun kind. De vader stapte vervolgens naar de rechter.