Beelden opgedoken van ongeluk met open toeristenbus in Peru

Een toeristenbus die open is aan de bovenkant rijdt van een heuvel, lijkt de bocht niet te halen en valt zijwaarts over een richel. Een grote stofwolk blijft achter.

Er zijn beelden opgedoken van het busongeluk van gisteren in Peru. Te zien is hoe de dubbeldekker over een laag muurtje naar beneden stort. De bus komt meters lager ondersteboven neer.