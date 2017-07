Politiemensen in Hamburg bedankt met concert 'uit het hart'

De prestigieuze nieuwe concertzaal de Elbphilharmonie in Hamburg heeft voor donderdag politiemensen uitgenodigd die afgelopen weekend zijn ingezet rond de G20-top. De uitnodiging is bedoeld als bedankje.

Links-extremisten en andere relschoppers veranderden delen van Hamburg van donderdagavond tot zondag in een slagveld. Ongeveer 475 van de bijna 20.000 agenten die werden ingezet, raakten gewond. Meer dan 400 mensen werden gearresteerd.

De overbelaste politiemensen probeerden de relschoppers buiten de zone te houden waar de top was. Zes dagen geleden waren de regeringsleiders en staatslieden van de 20 belangrijkste industrielanden onder meer in de beroemde Elbphilharmonie.

Uit het hart

Donderdag zijn de 2000 plaatsen in de grote concertzaal beschikbaar voor politiemensen en hun partners. Pianist Sebastian Knauer treedt dan voor hen op. In een Duitse krant zegt hij dat hij ontzet is door het geweld in Hamburg en dat zijn optreden een "zaak van het hart" is.

In heel Duitsland is geschrokken en verontwaardigd gereageerd op het grove geweld in de noordelijke havenstad door in het zwart geklede relschoppers en extremisten. De grote politieke partijen willen dat er meer aandacht komt voor links-extremisme in Duitsland.

De krant Hamburger Abendblatt heeft mensen en bedrijven opgeroepen om de politiemensen die hebben opgetreden tegen de relschoppers te bedanken. Aan die oproep wordt gehoor gegeven. Zo mogen agenten uit andere delen van Duitsland die naar de Elbphilharmonie komen, overnachten in hotels die gratis kamers ter beschikking stellen.