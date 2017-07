Turken herdenken in Apeldoorn couppoging, zonder vicepremier

Turkse Nederlanders herdenken vanavond in Apeldoorn de couppoging van een jaar geleden in Turkije. Volgens de organisatie komen er zo'n 700 mensen op af.

De bijeenkomst gaat door, ondanks de afwezigheid van de Turkse vicepremier Tugrul Türkes. Die kreeg vorige week van de Nederlandse regering te horen dat hij niet welkom is om een toespraak te houden in Nederland zolang de Nederlandse ambassadeur niet aan het werk kan in Ankara.

De spanningen tussen Nederland en Turkije liepen in maart hoog op. Het kabinet weigerde Turkse bewindslieden hier campagne te laten voeren voor het Turkse referendum waarmee de macht van president Erdogan werd uitgebreid.

Volgens de Turken mogen deze spanningen geen rol spelen bij de herdenking van de mislukte coup op 15 juli vorig jaar.

Scherp en alert

Burgemeester John Berends van Apeldoorn houdt nauw contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en heeft de afgelopen dagen dagelijks met politie en justitie overlegd om te kijken of de bijeenkomst door kan gaan. Daarvoor worden onder meer sociale media in de gaten gehouden.

"Het risicoprofiel ziet er wel zo uit dat we het door kunnen laten gaan", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Over de vicepremier zegt Berends: "Er is geen aanleiding om te denken dat hij toch komt, dat zegt de organisatie ook." Na het verbod van het kabinet liet Türkes weten dat hij niet naar Nederland komt.

"Ook de openbare orde en veiligheid lijkt geborgd. We staan op scherp, we zijn alert, en zoals het er nu naar uitziet, laten we het doorgaan."