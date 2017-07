Wekdienst van 11 juli: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen, het wordt een wisselend bewolkte dag met af toe zon. De middagtemperatuur schommelt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond regent het langdurig, evenals woensdagmorgen. Morgenmiddag klaart het weer op.

Wat heb je gemist?

Overlastgevende asielzoekers mogen 's nachts niet naar buiten

Na 22.00 uur mogen ze niet meer naar buiten. Dat is de afspraak met overlastgevende asielzoekers die een plek krijgen in een speciale opvanglocatie in Amsterdam. De opvang in een voormalige jeugdgevangenis is bedoeld voor asielzoekers die zich bijvoorbeeld schuldig maken aan agressie of discriminatie.