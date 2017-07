'Zoon Trump wist dat informatie over Clinton van Kremlin kwam'

Donald Trump jr., de zoon van de Amerikaanse president, wist dat de belastende informatie over Hillary Clinton die hem was beloofd, afkomstig was van het Kremlin. Hij zou per e-mail daarover op de hoogte zijn gebracht, schrijft The New York Times op basis van drie bronnen die de mail hebben gelezen.

De krant schreef deze week voor het eerst over de ontmoeting tussen Trump jr. en een advocaat die belastende informatie over Clinton had aangeboden. Trump jr. erkende toen in reactie op de berichtgeving dat hij de de advocaat inderdaad had gesproken en geïnteresseerd was in zijn informatie.

Hoewel hij er gisteren niets over zei, schrijft The New York Times dat hij wel wist dat de Russische regering de bron was van de belastende informatie. De e-mail waarin dat stond werd volgens de krant verzonden door Rob Goldstone, een Britse voormalige tabloid-journalist die de advocaat en Trump jr. met elkaar in contact bracht.

Goldstone en Trump organiseerden samen de Miss Universe-verkiezing in Moskou.

Hack

Uit de e-mail zou niet blijken dat het Kremlin grootschalige pogingen heeft ondernomen om de verkiezingscampagne in de VS te beïnvloeden. Ook zou niet zijn geschreven dat de belastende informatie over Hillary Clinton afkomstig is uit de hack waarbij duizenden e-mails van de Democratische partij zijn gestolen.

Volgens The New York Times willen het ministerie van Justitie en leden van een speciale onderzoekscommissie van het congres de e-mail waarschijnlijk inzien. Het ministerie en de commissie onderzoeken of het campagneteam van Trump banden had met Rusland.

De vice-voorzitter van de Senaatscommissie voor inlichtingen Mark Warner zei bij CBS News dat hij Trump jr. wil horen over zijn gesprek met de advocaat. De Democraat spreekt van "een patroon van vergeten ontmoetingen met Russen".

'Veel gedoe om niets'

Zowel Trump jr. als Goldstone zegt dat er weinig concreets is besproken bij de ontmoeting. De belastende informatie zou vaag zijn geweest en het gesprek zou snel zijn gegaan over andere onderwerpen. Zo werd er volgens Trump jr. gesproken over adoptie van Russische kinderen en een zwarte lijst met Russische schenders van mensenrechten.

Ook president Trumps schoonzoon Jared Kushner en oud-campagneleider Paul Manafort waren bij het gesprek aanwezig. Zij weigeren te reageren op het artikel van The New York Times. De advocaat van Trump jr. noemt het artikel van The New York Times "veel gedoe om niets".