Gemeenten sneller in actie voor werk vluchtelingen

Hoewel gemeenten de arbeidsbemiddeling dus voortvarender aanpakken, is het aantal statushouders dat een baan krijgt nog maar klein, 8 procent. Ook volgt nog maar een klein deel een opleiding, ongeveer 12 procent.

Voor ruim 35 procent van de vluchtelingen is nog helemaal geen sprake van bemiddeling. Dat heeft verschillende redenen, zoals gezondheidsklachten en taalproblemen.

"Wij kunnen nu niet zeggen dat deze percentages zorgelijk zijn, omdat gemeenten pas sinds vorig jaar maatregelen hebben genomen", zegt onderzoeker Inge Razenberg van het KIS.

"Vorig jaar schatten de gemeenten dat ongeveer 10 procent van de statushouders aan het werk zou gaan. Dat is nu 8 procent en dat komt redelijk overeen met de schatting. Natuurlijk is het einddoel dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan of een opleiding gaan doen, maar daar zijn we nog lang niet."

Toekomst

Het platform adviseert de gemeenten om maatregelen voor de lange termijn te nemen. De gemeenten maken zich zorgen over de toekomst, want de extra financiering door het Rijk om statushouders aan het werk te krijgen gaat verdwijnen.

"Het is heel goed dat de gemeenten bezig zijn om vluchtelingen sneller aan het werk te krijgen. Toch moet je ook kijken naar maatregelen voor als die extra financiering ophoudt. Besteed ook aandacht aan de kwetsbare vluchtelingen, investeer in onderwijsmogelijkheden en monitor deze resultaten", aldus Razenberg.