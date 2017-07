Zorg over dreigement Bouterse aan procureur-generaal

In Suriname hebben tal van organisaties en politieke partijen verontwaardigd en geschokt gereageerd op het nieuws dat president Bouterse het vertrouwen in de procureur-generaal heeft opgezegd. Bouterse vroeg de hoogste baas van het Openbaar Ministerie om zijn functie neer te leggen, in reactie op de strafeis van twintig jaar cel in het Decembermoordenproces.

De Surinaamse president is in die zaak hoofdverdachte. Bouterse vindt dat de procureur-generaal, Roy Baidjnath-Panday, heeft gefaald om de openbaar aanklager ervan te weerhouden de strafeis voor te lezen. Bouterse had daartoe opdracht gegeven, maar de rechter verwierp dat bevel.

Aantasting van de rechtsstaat

Het Openbaar Ministerie zei maandag met grote verontwaardiging kennis te hebben genomen van het besluit van de president. In een verklaring wijst het OM erop dat de procureur-generaal voor het leven is benoemd, juist om invloed vanuit de politiek te voorkomen en de onafhankelijkheid te waarborgen.

Het OM spreekt van een onnodige verstoring van de trias politica en zegt de indruk te hebben dat de regering de wet niet eerbiedigt. De president wordt gevraagd het besluit te herzien "ter voorkoming van verdere aantasting van de rechtsstaat".

De Surinaamse Orde van Advocaten liet zich gisteren al in soortgelijke bewoordingen uit. De orde roept op om waakzaam te blijven.

Intimidatie

De bisschop van Paramaribo, Karel Choennie, heeft zijn grote bezorgdheid geuit over het feit dat de regering de procureur-generaal heeft beschuldigd van ernstig wangedrag, enkel omdat de aanklager het requisitoir heeft kunnen houden in het 8-decemberstrafproces.

"De uitvoerende macht wil middels intimidatie de rechterlijke macht naar haar hand zetten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht mogelijk niet langer eerbiedigen", zegt bisschop Choennie.

Het bisdom is ervan overtuigd dat er binnen de grondwet voldoende mogelijkheden zijn om de rust en harmonie in de samenleving te bewaren, ook na het vonnis in het 8-decemberproces. Het bisdom vraagt daarom de regering om af te zien van intimidatie en te kiezen voor dialoog, waarheidsvinding en verzoening na het vonnis.

Pad van confrontatie

De oppositiepartijen in het parlement hebben met afschuw kennisgenomen van de uitspraken van Bouterse. Ze zeggen zich samen met alle politieke en maatschappelijke organisaties te verzetten tegen de aantasting van de onafhankelijkheid van het OM en de rechterlijke macht. De regering wordt opgeroepen om "het pad van confrontatie te verlaten".

Volgens twee kleine politieke partijen die niet in het parlement zitten, probeert Bouterse opnieuw de rechtsstaat in Suriname te ondermijnen. Zij eisen dat de president afstand doet van zijn functie in het belang van de Surinaamse samenleving.