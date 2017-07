'Zzp'er heeft geen geld voor arbeidsongeschiktheidsverzekering'

Vooral in de bouw- en recreatiesector laten veel zzp'ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering schieten omdat die te duur is. Terwijl mensen in de bouwsector wel meer risico lopen om arbeidsongeschikt te raken.

Een andere reden waarom zzp'ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, is omdat ze zeggen zelf genoeg geld te hebben gespaard om een periode zonder werk te overbruggen. 14 procent zegt geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen omdat ze geen vertrouwen hebben in de verzekeraars.

Pensioen

Op hun pensioen zijn zzp'ers beter voorbereid: driekwart heeft een regeling voor de oude dag. Lang niet iedereen bouwt dat ouderwets op bij een pensioenfonds.

Vooral sparen en beleggen, en investeren in een woning zijn voor veel zelfstandigen een populaire manier om pensioen op te bouwen.

'Zo kan het niet langer'

Vakbond FNV maakt zich zorgen over het grote aantal zzp'ers dat geen pensioen opbouwt en niet verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. "Het is zorgwekkend dat steeds meer zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, of dat nu in de bouw is, de culturele sector of de financiële sector", zegt Mariëtte Patijn, vicevoorzitter van de FNV.

CNV-voorzitter Maurice Limmen wil dat alle zzp'ers snel een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen en een pensioen opbouwen. "Anders blijven we dus anno 2017 in Nederland met elkaar concurreren op bijvoorbeeld het risico om onverzekerd van een steiger te vallen. Zo kan het niet langer."