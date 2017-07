14.000 mensen geëvacueerd om bosbranden Canada

Ruim 14.000 mensen in de Canadese provincie British Columbia zijn hun woningen ontvlucht vanwege tientallen nieuwe bosbranden. Gisteren kwamen er bijna honderd nieuwe branden bij. De brandweer probeert nu meer dan 200 branden te blussen, verspreid over de hele provincie.

Uit het hele land is extra brandweerpersoneel naar British Columbia gestuurd om te helpen met blussen. Het leger helpt met de evacuaties.

De branden in de provincie kunnen zich snel verspreiden, omdat er al weken geen regen meer is gevallen. Ook de komende dagen wordt warm en droog weer verwacht. Blussen is daardoor erg lastig.

Volgende week regen

"Het is zo droog hier. Praktisch alles is brandstof", zegt een lokale boer tegen de Canadese nieuwsomroep CBC. Pas volgende week dinsdag wordt de eerste regen verwacht. Afgelopen weekend wakkerde de harde wind het vuur op veel plekken aan. Die wind gaat de komende dagen wel liggen.

De luchtkwaliteit in British Columbia is slecht door de rook van de branden. Verwacht wordt dat de luchtkwaliteit en het zicht op de weg slechter wordt als de wind gaat liggen.