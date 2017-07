Duitsland worstelt met geweld door links-extremisten

Nu de uit de hand gelopen demonstraties rond de G20-top in Hamburg voorbij zijn, speelt in Duitsland de vraag hoe het land in de toekomst moet omgaan met geweld door links-extremisten.

Dat niet alle 50.000 betogers in Hamburg meededen met de vernielingen en plunderingen in de wijk Schanzenviertel, is helder. Hoeveel 'Zwarte Blok'-relschoppers daar dan wel voor verantwoordelijk zijn, is nog niet duidelijk. Er wordt gesproken over enkele honderden.

Van hen zitten er nog 51 vast, de meesten voor vernieling, verzet bij aanhouding en mishandeling. Een van de relschoppers wordt verdacht van poging tot moord omdat hij een helikopterpiloot met een laser in zijn ogen heeft geschenen.

Links-extremen tegenhouden aan de grens

Een groot deel van de relschoppers zou niet uit Duitsland komen, maar uit Spanje, Griekenland en Frankrijk. Het is daarmee de vraag of geweld door links-extremisten enkel een Duits, of misschien een Europees probleem is, waarbij de open grenzen het voor relschoppers eenvoudig maakten om naar de top te komen.

Minister van Justitie Heiko Maas (SPD) stelt mede daarom voor om een Europese lijst van gewelddadige links-extremisten op te stellen. Zo kunnen relschoppers aan de grens worden tegengehouden en wordt tegelijkertijd de omvang van 'links' geweld in kaart gebracht, is zijn gedachte.