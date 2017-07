Muller stunt tegen Nadal in marathonpartij

De eerste topper uit de Big Four is gesneuveld op Wimbledon. De als zestiende geplaatste Luxemburger Gilles Muller zorgde in de achtste finales voor een daverende stunt door Rafael Nadal in een enerverende vijfsetter te kloppen: na bijna vijf uur tennis stond er 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13 op het scorebord.

Nadal was naar Londen gekomen met de grandslamtitel van Roland Garros op zak en hoewel hij tot Wimbledon geen wedstrijd op gras had afgewerkt, gold hij toch als een grote kanshebber voor de titel, die hij in 2008 en 2010 ook al naar zich toe had weten te trekken.

Nadal had echter pas na twee sets een antwoord op het aanvallende spel en de scherpe opslagen van de 34-jarige Muller, die hem in 2005 ook al eens in Londen had verrast.

De drie jaar jongere Spanjaard, de huidige nummer twee van de wereld en als vierde ingeschaald in de Britse hoofdstad, speelde vanaf de derde set met meer lef en kwam zonder nog kansen weg te geven langszij.