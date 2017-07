Internationale coalitie: eenheid bewaren in strijd tegen IS

De internationale coalitie in Irak waarschuwt dat het gevaar van Islamitische Staat niet is verdwenen. De waarschuwing van de door de Amerikanen geleide coalitie komt vlak nadat de Iraakse premier al-Abadi de overwinning op IS in Mosul heeft uitgeroepen. Na drie jaar strijd is de terreurbeweging uit de stad verdreven.

De coalitie zegt dat de Iraakse troepen Mosul stevig in handen hebben. Wel moeten in de oude stad nog achtergebleven explosieven worden geruimd en mogelijk hebben IS-strijders zich nog ergens verstopt.

De wereldwijde dreiging van IS is nog niet voorbij, waarschuwt de coalitie. Die roept de Irakezen op tot eenheid, om de strijders te verslaan.

Koenders

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken verwelkomt de overwinning in Mosul. Hij spreekt van een mijlpaal in de strijd tegen IS. Koenders zegt tegelijkertijd dat IS nog een aantal andere gebieden in Irak in handen heeft en ook in Syriƫ actief is.

De minister zegt dat het nu van belang is om in de bevrijde gebieden veiligheid en stabiliteit te waarborgen, zodat IS daar geen voedingsbodem meer heeft.