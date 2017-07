Formatiedag 117: niet op het Binnenhof, wel in Den Haag

De onderhandelingen in de formatie speelden zich vandaag af buiten het Binnenhof, maar wel op een steenworp afstand. De partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en hun secondanten onderhandelden onder leiding van informateur Zalm in het Johan de Witthuis, een rijksmonument op de Kneuterdijk.

De politici gingen even weg van het Binnenhof om in een wat rustiger sfeer te kunnen praten. Bovendien heeft het huis als voordeel dat er een tuin is, waar de onderhandelaars buiten kunnen zijn zonder over straat te hoeven. De Stadhouderskamer in de Tweede Kamer, waar de onderhandelingen doorgaans worden gehouden, heeft geen tuin.

De onderhandelaars waren informeler gekleed dan normaal. Een aantal van hen droeg sneakers.