Twintig mensen gered van brandend schip in de Biesbosch

Twintig mensen zijn vanavond van een brandende boot in de Biesbosch gehaald en op een ander schip gezet. Niemand raakte gewond.

De opvarenden zijn naar een boerderij gebracht van Rijkswaterstaat in de Biesbosch.

De brand brak even voor 19.30 uur uit en was na ongeveer twintig minuten onder controle. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een gasfles de oorzaak van de brand. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. "Het kan zijn dat hij is geƫxplodeerd of dat hij lek was, maar dat weten we nog niet."

Om het vuur te blussen werd een blusboot ingezet, meldt Omroep Brabant. De brandweer is nog aan het nablussen.