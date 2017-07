Mosul na de bevrijding: 'de rook is weg, de dreiging niet'

De weken daarvoor kwamen vooral gewonde kinderen binnen. "Ongeveer de helft van onze patiënten is kind. Het is dramatisch, we weten niet eens of ze nog ouders hebben." Het Rode Kruis is vandaag Mosul binnengetrokken om hun families te zoeken.

Ook werden er gisteren lichtgewonde mensen binnengebracht. "Hier vieren ze natuurlijk feest door in de lucht te schieten. Maar de kogels die omhoog gaan, gaan ook weer omlaag. Daarom kregen we nog een tiental mensen met kogelwonden binnen."

Hoe de toekomst eruitziet voor Mosul, of voor Versloot, is onduidelijk. Misschien is hij binnenkort nodig op een andere plek, bijvoorbeeld in Raqqa. Want ook al is IS verslagen in Mosul, in andere gebieden is de terreurgroep nog steeds present.