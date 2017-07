Amsterdam geeft meer boetes voor illegale verhuur aan toeristen

De gemeente Amsterdam heeft in de eerste helft van dit jaar voor 2 miljoen euro aan boetes uitgedeeld voor woonfraude, waarvan het overgrote deel voor illegale toeristische verhuur van appartementen. Dat is meer dan de 1,9 miljoen die in heel 2016 aan boetes werd uitgedeeld.

In totaal kregen in zes maanden tijd 154 eigenaren of verhuurders van appartementen een boete. In heel 2016 waren dat er 169.

De gemeente doet steeds meer om de illegale verhuur aan toeristen terug te dringen. Sinds april kunnen bewoners zeven dagen per week bellen naar een meldpunt als ze woonfraude vermoeden of overlast ervaren. Een team van de gemeente gaat dan direct op onderzoek uit.

Maximaal 60 dagen

Amsterdam sloot ook een deal met Airbnb, waardoor verhuurders sinds dit jaar hun appartement maximaal 60 dagen per jaar kunnen verhuren. Daarna kunnen ze automatisch geen nieuwe boekingen meer accepteren.

Sommige verhuurders proberen dit te omzeilen door bijvoorbeeld onder een andere naam hun appartement opnieuw op Airbnb te zetten of een heel appartement als kamer te verhuren. Want kamers mogen wel meer dan 60 dagen worden verhuurd. En Amsterdam heeft geen deal met andere verhuursites als Wimdu en Booking, dus verhuurders kunnen ook uitwijken naar die sites.

Meldplicht

Vanaf oktober moeten verhuurders het iedere keer melden bij de gemeente als ze hun woning aan toeristen verhuren. Doen ze dit niet, dan kunnen ze een boete van 6000 euro krijgen. Als verhuurders zich ook niet houden aan het maximum van 60 dagen per jaar, dan kan de boete oplopen tot 20.500 euro.