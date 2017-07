Politie vindt 200.000 xtc-pillen in loods Waddinxveen

Bij een inval in een loods in Waddinxveen heeft de politie bijna 200.000 xtc-pillen gevonden en zo'n 200 liter PMK, een grondstof voor xtc. Die grondstof is alleen al zo'n 750.000 euro waard, zegt de politie. De inval was al in juni, maar is nu pas naar buiten gebracht.

De politie kwam de loods op het spoor in een witwasonderzoek. Dat was gestart nadat er op een bankrekening verdachte geldstortingen waren gedaan. Ook was er informatie dat iemand in een 'te dure' auto reed. Bij de inval zijn ook ruim een kilo mdma en 20 kilo cafeïne gevonden. Alles is in beslag genomen en vernietigd.

Een man van 33 uit Rotterdam is opgepakt. Een 39-jarige vrouw uit Waddinxveen, die ook was gearresteerd, is inmiddels vrijgelaten. Ze blijft wel verdachte.