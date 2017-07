Geen blijvende hartschade Nouri, nu hersenonderzoek

De selectie van Ajax stapte maandag in Amsterdam weer het veld op. De spelers mochten zelf kiezen of ze wilden trainen. "Allerlei emoties lopen door elkaar heen. Het verschilt heel erg per persoon hoe ze hiermee omgaan", zei trainer Marcel Keizer. "Twee jongens die van Jong Ajax zijn aangesloten, wilden niet trainen. Prima, dan moeten ze dat niet doen. Iedereen houdt van 'Appie', of je wel of niet traint maakt niet uit."