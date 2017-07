Indiër schiet vrouw dood omdat ze het eten te laat opdient

In India heeft een man van 60 zijn vrouw doodgeschoten, omdat ze zijn eten te laat serveerde. Ashok Kumar kwam dronken thuis en wilde eten, terwijl zijn vrouw Sunita (55) eerst met hem wilde praten over zijn drankmisbruik.

Tegen de politie heeft Kumar gezegd dat hij zo gefrustreerd raakte dat hij zijn vuurwapen pakte en haar door haar hoofd schoot. Hij had overigens geen vergunning voor de revolver. Toegesnelde buren hielden de man vast totdat de politie kwam.

Zout

India is voor vrouwen een van de gewelddadigste landen ter wereld. Een ruime meerderheid van de mannen en 51 procent van de vrouwen vindt het goed als een man zijn vrouw slaat als ze iets verkeerd doet. Iets verkeerd doen kan zelfs zoiets kleins zijn als te weinig of te veel zout in het eten doen, schrijft de BBC.

Geweld en seksueel misbruik zijn wijdverbreid en worden volgens vrouwenrechtengroepen door de autoriteiten weinig serieus genomen. Met Oud en Nieuw werden in Bangalore groepen vrouwen verkracht. Volgens een Indiase minister was dat te wijten aan hun 'westerse kleedstijl'.