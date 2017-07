Scholieren ontwikkelen grondboor tegen reuzenberenklauw

Er is een nieuw wapen in de strijd tegen de reuzenberenklauw. Na de inzet van natuurlijke bestrijders zoals varkens, schapen en geiten is er nu een speciale grondboor ontwikkeld. Deze cilinder met mesjes erin, verpulvert de wortel van de gevaarlijke plant.

De reuzenberenklauw kwam vroeger niet in Nederland voor, maar duikt de laatste tientallen jaren op steeds meer plaatsen op. De exoot kan wel vier meter hoog worden en verdringt andere planten. Daarnaast kan de plant pijnlijke wonden en brandblaren veroorzaken.

Grondboor

Scholieren uit Zeewolde en Harderwijk bedachten dat een grondboor uitkomst zou bieden voor het uitroeien van de plant. "We ontdekten dat de wortel recht naar beneden groeit", zegt Koen Steinschuld tegen Omroep Flevoland. Hij is een van de leerlingen die betrokken waren bij het prototype.

"Dat maakt het gemakkelijk om hem met een boor te pakken en te verbrijzelen. Als je dat tot twintig centimeter diepte doet, groeit hij niet meer terug."

Enthousiast

Landschapsbeheer Flevoland was meteen enthousiast over de resultaten van een eerste proef. "Zo'n 75 procent ging dood", zegt Lodewijk van Kemenade van de natuurorganisatie. "Als we nu ook nog eens de wortelresten uit het boorgat halen, hopen we op negentig procent te komen." De organisatie wil daarom de boor in productie nemen.

Tot nu toe werd de plant vooral bestreden door een combinatie van maaien, afsteken en uitsteken. Ook worden geregeld schapen, geiten en varkens ingezet. Deze dieren hebben geen last van de plant en zijn er juist dol op.