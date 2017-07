NOS op YouTube: Rivkah tackelt Oranjevrouwen

EK vrouwenvoetbal bij de NOS

Het EK vrouwenvoetbal vindt plaats van 16 juli tot en met 6 augustus in Nederland. Oranje opent het toernooi tegen Noorwegen (16 juli in Utrecht) en speelt daarna tegen Denemarken (20 juli in Rotterdam) en Belgiƫ (24 juli in Tilburg).

Via radio, televisie en internet is het toernooi op de voet te volgen bij de NOS. Alle wedstrijden van Oranje zijn live te zien op NPO 1, NOS.nl en het themakanaal NPO Sport. Op dat kanaal worden bovendien alle EK-wedstrijden uitgezonden.