Formatie op gymschoenen verder

De minister-president loopt in spijkerbroek over de Haagse Kneuterdijk. In de ene hand een bekertje koffie, in de andere hand wat papieren. Geen stropdas, geen jasje, gymschoenen aan de voeten. De formatie is vandaag casual.

In ieder geval vandaag en morgen vinden de onderhandelingen plaats in het Johan de Witthuis, op een boogscheut van het Binnenhof. Verandering van omgeving biedt misschien nieuwe inspiratie, zo redeneert informateur Zalm.

"Hier kun je tenminste naar buiten zonder dat jullie het merken", vertelt Rutte de toegestroomde journalisten. "En het is gratis. Dat is mooi, want ik geef liever geen geld uit." Het Johan de Witthuis is een officiƫle ontvangstlocatie voor buitenlandse gasten van de regering.

Geen sleutel tot succes

De Arabische nieuwszender Al Jazeera wil weten of er nu snel een nieuw kabinet komt. "We doen ons best", zegt de premier, "maar het is niet de sleutel tot succes. Formaties duren in Nederland lang, dat heb ik ook mijn collega's op de G20-top uitgelegd. Het voordeel is wel dat zo'n kabinet dan meestal vier jaar zit. Meestal."

CDA-leider Sybrand Buma tempert ook de verwachtingen. "We praten nog over van alles." Hij is blij met de verandering van locatie. "In de Stadhouderskamer op het Binnenhof heb je geen buitenlucht, hier kun je de tuin in lopen."

D66-leider Pechtold heeft een weekendtas over zijn schouder. Sommige onderhandelaars blijven vannacht in een hotel slapen om morgenochtend weer vroeg te kunnen beginnen. Zijn collega Segers van de ChristenUnie is vandaag de enige op nette schoenen.