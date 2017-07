Tienerprostitutie om hoofd boven water te houden in droogte

Ze zitten vaak in een financiƫle spagaat, families die op het Keniaanse platteland wonen. Om toch eten op tafel te krijgen worden vrouwen en jonge meisjes de prostitutie in gestuurd, staat in een rapport van het International Rescue Committee (IRC). "En ze verdienen soms maar veertig cent per klant", vertelt correspondent Koert Lindijer.

De 24-jarige Mary is een van die vrouwen die - nadat ze was verkracht - de prostitutie in moest om geld te verdienen voor haar dochter, haar broers en zussen en haar moeder. "Ik zag dat mijn familie ervan afhankelijk was", zegt ze tegen het IRC. "De kinderen zijn altijd hongerig en dat zette me ertoe om het te doen. Ik zag geen andere mogelijkheid."

Het is de droogte die leidt tot de enorme financiƫle crisis in het Afrikaanse land. "Het zet alles op zijn kop", legt Koert Lindijer uit. "De economie, cultuur, levensgewoonten en dus de moraal. In Kenia hebben zo'n 2,5 miljoen mensen voedselgebrek."

Veesterfte

Vooral het ruwe noorden van Kenia heeft te kampen met extreme droogte. Men moet daar leven van grootschalige veeteelt. "Maar de inkomsten vallen nu weg doordat de periodes van droogte die elkaar steeds sneller opvolgen. In de noordwestelijke regio Turkana ging drie jaar geleden al de helft van het vee dood. Nu is dat zestig procent."

Om geld binnen te halen voor hun families, moeten vrouwen en jonge meisjes dus seks hebben voor geld. Lindijer: "Het IRC deed vorige maand onderzoek in Lodwar, de hoofdstad van Turkana. In het zogenaamde red-light district troffen ze daar 320 meisjes aan, tussen de 12 en 17 jaar."