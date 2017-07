Van der Garde: dit is pure pech voor Max

Dekker vraagt zich af of Verstappen ook vijf keer was uitgevallen als hij het team van Ricciardo om zich heen had gehad. "Je gaat je afvragen of het allemaal wel pech is. Je bent ook afhankelijk van de mensen om je heen."

Het is niet alleen Dekker opgevallen dat Ricciardo goed presteert, terwijl Verstappen steeds met pech langs de kant komt te staan. "Aan de ene kant twijfel ik er geen seconde aan dat ze de beste monteurs op die auto zetten", zegt analist Jan Lammers bij Langs de Lijn. "Maar als het zo vaak gebeurt, dan denk je wel eens dat het niet meer incidenteel, maar structureel is."

'You can't lose them all'

Desondanks blijft Lammers positief naar de toekomst kijken. "Je hoort wel eens 'you can't win them all', maar andersom is dat ook het geval: 'you can't lose them all'. Dit gaat omdraaien."

De vorm van de Limburger is goed genoeg, vindt Lammers. "Max is ongelooflijk goed bezig. Dat zie je al in de trainingen, waar hij Ricciardo steeds te snel af is. Dit kan niet zo doorgaan. We hebben ook wel seizoenen gezien waar het bij Lewis Hamilton of Nico Rosberg constant fout ging."