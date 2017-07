Huntelaar kent zijn rol bij Ajax, maar wil zoveel mogelijk spelen

Klaas-Jan Huntelaar is na negen jaar terug bij Ajax. Het is de club die voor de 33-jarige spits als springplank fungeerde voor een internationale carrière. Nu is het einde van Huntelaars roemruchte loopbaan, die hem langs Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 voerde, in zicht.

Maar hij is niet naar Amsterdam gekomen om af te bouwen, benadrukte Huntelaar toen hij begin vorige maand een contract voor een jaar tekende. Al beseft hij, nadat het team het eerste trainingskamp in Oostenrijk heeft afgewerkt, dat de jonge Kasper Dolberg de eerste keus is in de punt van de aanval.