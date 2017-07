Brit opgepakt voor zuuraanval op moslims

Een 24-jarige Brit is opgepakt voor een zuuraanval vorige maand. De gezochte John Tomlin meldde zichzelf bij de politie.

Tomlin wordt ervan verdacht vorige maand bijtend zuur over een 21-jarige vrouw en een 37-jarige man te hebben gespoten. De twee zaten in een auto toen ze werden aangevallen.

De slachtoffers liepen zware brandwonden op. "Onze kleren smolten, de autobekleding brandde en ik zag de huid van mijn nichtje gewoon afbladderen", zei het mannelijke slachtoffer over de aanval.

Islamofobie

De politie denkt dat Tomlin bewust moslims heeft uitgezocht. Ook het slachtoffer is daarvan overtuigd: "Ik denk dat het te maken had met islamofobie. Misschien wilde hij wraak nemen op moslims. Maar wij hebben dit niet verdiend, we zijn onschuldig. Ik had deze man nog nooit van mijn leven gezien."

Groot-Brittannië werd dit jaar al meerdere keren getroffen door aanslagen van moslim-extremisten. Dat leidde ook tot een stijging van aanvallen op moslims. Zo reed een 47-jarige man in op gelovigen die de Finsbury Park Moskee uit kwamen. Daarbij kwam één persoon om het leven.