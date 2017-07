Grote brand in Londense markt

Er woedt een grote brand in Camden Lock Market, een populaire markt in Noord-Londen. Op beelden uit de Britse hoofdstad is te zien dat de vlammen uit het dak van de overdekte markt slaan. Volgens de brandweer staan drie verdiepingen en het dak in brand.

Er worden tien brandweerwagens en zo'n zeventig brandweerlieden ingezet om het vuur te bestrijden. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

Het vuur brak uit kort voor middernacht, toen de markt al gesloten was. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Hip

Camden Town in Noord-Londen is een hippe wijk die populair isbij jongeren en toeristen. Camden Lock Market is een van de zes markten in het stadsdeel die in elkaar overlopen. Jaarlijks komen er 28 miljoen bezoekers af op de stalletjes met etenswaren en handwerk.

In 2008 werd Camden ook getroffen door een brand. Daardoor moest de markt maandenlang dichtblijven.