Man dreigt met aanslag op concert Ariana Grande

De politie van Costa Rica heeft een 22-jarige Colombiaan opgepakt die had gedreigd met een aanslag op een concert van Ariana Grande. De Amerikaanse zangeres heeft vanavond een optreden in San José.

Via sociale media waren er Arabische teksten verspreid met het dreigement. Toen die berichten de concertorganisator bereikten werd de politie ingeschakeld. Agenten konden al snel achterhalen dat het mobieltje van de man was gebruikt.

Op 22 mei kwamen in Manchester 22 mensen om het leven bij een explosie kort na een concert van Grande. Vanwege die aanslag was de Costa Ricaanse politie al in hoge staat van paraatheid.