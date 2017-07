'Kremlin lokte Trump-kamp met informatie over Clinton'

Donald Trumps campagneteam heeft vorig jaar een ontmoeting gehad met een aan het Kremlin-gelieerde advocaat in de verwachting dat zij belastende informatie over de Democratische presidentskandidaat Clinton zou hebben. Dat schrijft The New York Times na gesprekken met drie Witte Huis-adviseurs die over de ontmoeting zijn ingelicht en twee personen die ook op de hoogte waren.

De ontmoeting vond op 9 juni vorig jaar plaats in de Trump Tower in New York, twee weken nadat Trump de Republikeinse nominatie had gewonnen. Trump werd bij de ontmoeting vertegenwoordigd door zijn zoon Donald Trump jr., zijn schoonzoon Jared Kusnher en de voorzitter van het campagneteam Paul Manafort, schrijft de krant. De krant weet niet of de advocaat, Natalia Veselnitskaja, informatie over Clinton met haar gesprekspartners heeft gedeeld.

Het belang van de onthulling, zo schrijft de krant, is dat er voor het eerst aanwijzingen zijn dat leden van Trumps campagneteam bereid waren om Russische hulp te accepteren. De Amerikaanse justitie en parlementaire commissies onderzoeken op dit moment of het Trump-kamp met het Kremlin heeft samengespannen om de presidentsverkiezingen te winnen.