Théolier mag op Spelen voor Nederland skiën

De kans bestaat dat Nederland in 2018 een alpineskiër op de Olympische Spelen heeft. Steven Théolier, geboren Fransman, heeft van het IOC groen licht gekregen om in Pyeongchang voor Nederland uit te komen, mocht hij zich kwalificeren.

Théolier komt sinds afgelopen winter al voor Nederland uit in de wereldbeker en op de WK's. Daarvoor behoorde hij tot de Franse selectie, maar hij koos ervoor om over te stappen naar de Oranjeselectie om zo zijn kansen op deelname aan de grote toernooien te vergroten. De 26-jarige Théolier is de kleinzoon van oud-wielrenner Jan Janssen.

Théolier reikte in 2013 bij twee wereldbekerwedstrijden al eens tot de eerste twintig op de slalom.