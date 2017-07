Zoon haatprediker wilde aanslag plegen in België

De zoon van een omstreden Nederlands-Marokkaanse haatprediker stond op het punt een aanslag te plegen in België. Dat meldt het Belgische RTL Info na het inzien van documenten van het onderzoek.

Vorig jaar werd de toen 17-jarige jongen opgepakt nadat hij op straat in Verviers had opgeroepen om christenen te vermoorden. Uit onderzoek naar zijn e-mails en appjes via de berichtendienst Telegram blijkt dat hij contact had met jihadisten in Syrië.

Volgens de journalisten van RTL Info blijkt uit de berichten duidelijk dat hij een aanslag wilde plegen in België. De jongen zit inmiddels al een jaar vast in een gesloten jeugdinstelling.

Haatimam

Zijn vader is de omstreden imam Alami Amaouch, die jarenlang predikte in het Waalse dorp Dison, in de buurt van Verviers. Onder zijn invloed zouden tientallen moslims zijn geradicaliseerd. Sommige van hen vertrokken naar Syrië om te vechten.

Volgens de Belgische staatssecretaris Francken vormde Amaouch een gevaar voor de samenleving. België dreigde hem naar Nederland uit te zetten, maar uiteindelijk vertrok Amaouch vrijwillig naar Marokko. Hij mag België tien jaar niet in.

De imam is getrouwd met een Nederlandse vrouw en woonde lange tijd in Den Haag.