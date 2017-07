Chinese studenten op 'ruimtemissie': 200 dagen in bunker zonder zonlicht

Chinese studenten dienen als proefkonijn bij een experiment met een nagebouwd ruimtestation. Een groep vrijwilligers wordt 200 dagen opgesloten in twee bunkers in een buitenwijk van Peking. Dit om te zien hoe mensen reageren als ze langere tijd in de ruimte verblijven.

China wil rond 2036 de eerste astronauten naar de maan sturen. Om erachter te komen wat zij nodig hebben om daar langere tijd te overleven, is het Lunar Palace 365-project bedacht. Proefpersonen bootsen een ruimtemissie na op aarde.

De studenten zitten opgesloten achter de dikke stalen deuren van het Lunar Palace, dat bestaat uit twee kleine ruimtes met paars kunstlicht. In de bunkers groeien planten en andere gewassen. Die voorzien in precies genoeg zuurstof en eten om te overleven. De studenten recyclen alles, van stekplanten tot urine.