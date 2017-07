Oranje sluit World Grand Prix Apeldoorn af met kater

Het Nederlands vrouwenteam heeft de eerste World Grand Prix afgesloten met een nederlaag. De Japanse ploeg bezorgde Oranje de eerste verliespartij. In Apeldoorn werd het 3-2. De setstanden waren 25-17, 25-21, 18-25, 22-25 en 9-15

Daarmee eindigt het toernooi in Apeldoorn voor Oranje met een kater. Nederland begon de World Grand Prix voortvarend met zeges op Thailand en de Dominicaanse Republiek, waarna het verlies tegen Japan als een koude douche kwam.

Japan (zesde) en Nederland (zevende) ontlopen elkaar op de wereldranglijst weinig, maar aanvankelijk was het verre van spannend. Oranje, met Beliƫn, Plak, De Kruijff, Balkestein-Grothues, Dijkema, Buijs en Schoot in de basis, was in de eerste twee sets oppermachtig.

Verdedigend

Japan vond toch een antwoord op het overtuigende Nederlandse spel en was vooral verdedigend ijzersterk. In de vijfde set kwam Oranje nog wel op 3-0, maar daarna nam Japan de regie weer in handen.

De World Grand Prix wordt volgende week vervolgd met een toernooi in Rusland. In totaal strijden twaalf landen om vijf tickets voor het finaletoernooi, dat van begin augustus in het Chinese Nanjing plaatsvindt. China is als gastland als verzekerd van deelname aan het finaletoernooi.