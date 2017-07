Schippers klaar voor WK: ga nu vooral uitrusten

De basis voor succes is gelegd. Dafne Schippers gaat nu vooral uitrusten om over een maand haar slag te kunnen slaan bij de WK atletiek in het Olympisch Stadion in Londen. Uitgerekend daar liep ze zondag haar laatste race voor de WK.

"Het is best een gek idee dat mijn volgende wedstrijd ook hier is", zei Schippers, nadat ze in de Diamond League tweede was geworden op de 100 meter in een snelle tijd van 10,97. "Ik heb hier mijn eerste Spelen gelopen. Een geweldig stadion. Bij de WK zit het helemaal vol en dan wordt het gewoon knallen."

In vorm komen

Schippers moest zondag alleen haar rivale Elaine Thompson (10,94) voor zich dulden. "Ik ga nu vooral uitrusten. Het is echt focussen op de laatste dingetjes, in vorm komen. De power komt, ik voel me goed."