World Port Tournament prooi voor Taiwan

Het World Port Tournament in Rotterdam is een prooi geworden voor Taiwan. In een spannende finale werd Japan na tien innings met 3-2 verslagen.

Beide landen troffen elkaar deze week al voor de derde keer. In de voorronde bleek Japan met 2-1 te sterk en in de tweede fase zegevierde Taiwan met 4-2.

Zondag kwam Japan in de negende inning langszij na een honkslag van Kenta Maeda. Een inning later zorgde Wang Hsin Chuan met een binnengeslagen punt alsnog voor een Taiwanese triomf. Zes jaar geleden ging de eindzege ook naar Taiwan.

Nederland sloot het World Port Tournament zaterdag al af met een vierde plaats. Cuba werd met 3-1 teruggewezen.