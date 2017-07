WB-zilver en brons voor Nederlandse roeiers in Luzern

Bij de wereldbekerwedstrijden in het Zwitserse Luzern hebben de Nederlandse roeiers op de slotdag twee medailles veroverd. De vrouwendubbelvier pakten de zilveren medaille en er was brons voor de vier-zonder-stuurman.

Lisa Scheenaard, Olivia van Rooijen, Sophie Souwer en Nicole Beukers gaven slechts 0,70 toe op Polen. Na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro namen Van Rooijen en Souwer de stoeltjes in van Chantal Achterberg en Carline Bouw, die samen met Scheenaard en Van Rooijen zilver wonnen bij de EK van 2015, de WK van 2015 en de Spelen van 2016.

Sterk eindschot

"Dit was een goede race", vertelde Beukers na afloop van de finale. "We hebben ervoor gevochten, maar het was helaas niet genoeg voor goud. Na Rio hebben we een goed team samengesteld, nu moeten we nog oefenen op de start."

Het nieuwe kwartet won in mei eveneens EK-zilver. Toen was Duitsland te sterk, nu Polen, de nummer vier van de EK. Een sterk eindschot bracht Nederland in de laatste 500 meter nog dicht bij de zege: de achterstand slonk van 1,37 naar 0,70.

Brons voor vier-zonder-stuurman

De vier-zonder-stuurman veroverde in Luzern de bronzen medaille. In een spannende finale moest de Nederlandse boot zijn meerdere erkennen in de Britten en de Italianen.