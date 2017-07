Politie verspilt energie met aanpak 'sukkels en patiënten'

De Politieacademie begeleidt de onderzochte teams in Noord-Holland en Limburg nu met een nieuwe manier van werken. De politie bespreekt daar eerst met slachtoffers wat er precies aan de hand is. Daarna wordt gekeken of aangifte doen de beste optie is. Waar nodig verwijst de politie door, bijvoorbeeld naar de gemeente.

De resultaten zijn positief, zegt Nas. "Mensen zijn gaan inzien dat het werk zoals ze het deden, beter kan. Het leidt tot minder druk op de opsporing en meer tevredenheid bij burgers."

Deugt het systeem?

Wat haar betreft verandert ook de manier waarop de politie wordt beoordeeld. Nu wordt de politie afgerekend op het aantal aangiftes, het aantal aangehouden verdachten en het aantal aangeleverde zaken bij het Openbaar Ministerie. Het OM wordt zelfs gefinancierd op basis van het aantal zaken.

"Het is de vraag of dit systeem wel deugt", zegt Nas. "Misschien moet de politie niet meer afgerekend worden op hoeveel boeven er worden gevangen, maar op hoeveel problemen er samen met andere instanties worden opgelost."