Verstappen valt al na één ronde uit in Oostenrijk

Het uitvallen van de Nederlander is extra zuur omdat de race voor Red Bull als een thuiswedstrijd kan worden beschouwd. De tribunes in Spielberg zaten volgepakt met duizenden in het oranje gehulde Verstappen-fans.

"De proefstart ging al vreemd. De koppeling bleek kapot", legt Verstappen zijn moeizame start uit. En over de botsing: "Ik bleef voor de zekerheid aan de buitenkant, maar werd door Alonso op het wiel geraakt. Het was over. Dit is niet waar we op hebben gehoopt."