Nederlandse en Belgische politie nemen geld, wapens en drugs in beslag

De Belgische en Nederlandse politie hebben deze week op een gezamenlijke actiedag onder meer 226.000 euro, 3 wapens en 27 kilo drugs in beslag genomen. Drie Rotterdammers zijn in België aangehouden.

De verdachten zijn voorgeleid en zitten nog vast. Volgens de politie loopt het onderzoek nog en zijn meer aanhoudingen niet uitgesloten.

Op de actiedag, maandag, deed de politie invallen in Rotterdam, Maastricht, Luik en Maasmechelen. Dat leverde in Nederland een vangst op van 198.000 euro aan contanten en meer dan 22 kilo drugs. Ook werden er twee automatische wapens, een handvuurwapen, een kogelvrij vest in beslag genomen.

Samenwerking

In België ging het om 28.000 euro en 5 kilo drugs. Bij de doorzoekingen werden ook merktassen, schoenen en horloges ingenomen.

De samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische politie begon in 2015, nadat de politie in Maasmechelen had ontdekt dat er via Rotterdam drugs werden aangevoerd. De politie in België deed hierop een rechtshulpverzoek aan Nederland.