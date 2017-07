Ajax schrapt open training vanwege situatie Nouri

De open training die bij Ajax voor maandag op het programma stond, gaat niet door. Aanleiding is de situatie rond Abdelhak Nouri, die zaterdag in het oefenduel met Werder Bremen in elkaar zakte.

Ajax vindt een open training, de eerste van het seizoen voor eigen publiek, onder de huidige omstandigheden ongepast.

Nouri ligt nog altijd op de intensive care. De middenvelder werd zaterdag getroffen door hartritmestoornissen en moest gereanimeerd worden.

Momenteel wordt hij in het ziekenhuis in slaap gehouden, maar hij is buiten levensgevaar.

Ondertussen leeft de gehele voetbalwereld mee met Nouri. Ajax en de speler krijgen van alle kanten steunbetuigingen.