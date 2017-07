Franse volleyballers winnen spectaculaire World League-finale

De Franse volleyballers hebben voor de tweede keer in drie jaar de World League gewonnen. Brazilië werd in eigen huis in een spannende finale verslagen: 25-21, 15-25, 23-25, 25-19, 13-15.

In Curatiba leverden de twee sterkste ploegen van de wereld een spektakelstuk af. De 23.000 fans kregen spectaculaire rally's en schitterende punten te zien, waarbij het tot op het laatst ongewis bleef wie er zou gaan winnen.