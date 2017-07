Na vertrek wereldleiders slaan 'reltoeristen' weer toe in Hamburg

De vakbond van de politie in Beieren verklaarde gisteravond dat de keuze van Hamburg als plaats voor de G-20 top een fout is geweest. Politiemensen uit Beieren moesten in Hamburg helpen de orde te herstellen. "Onze mensen moesten voor lijf en leden vrezen", aldus de bond.

Minister De Mazière (CDU) verwerpt de kritiek. Volgens hem kunnen demonstranten niet bepalen waar de regering al dan niet de wereldleiders uitnodigt.

Minister van Buitenlandse Zaken Gabriël (SPD) schrijft in de Bildzeitung dat het imago van Duitsland door de rellen zwaar beschadigd is. Volgens hem is de politiek voor de relschoppers slechts een dekmantel om geweld te gebruiken. "De daders verschillen niet van neonazi's. Met zogenaamd linkse motieven heeft dit niets te maken".