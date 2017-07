Feyenoord geniet in Bollenstreek nog van titel, maar begint weer op nul

"Deze week gaan we weer open trainen en dan zien we hoeveel supporters deze club heeft", zei trainer Giovanni van Bronckhorst na de eerste krachtmeting van het seizoen. "Dit is een fase waarin spelers nog instromen. Het belangrijkste nu is dat we weer wennen aan het voetbal."

En dat gebeurde met succes. Terwijl de hoopvolle kinderstemmen in de Bollenstreek werden overschreeuwd door liederen en vuurwerkknallen, versloegen de jonkies uit 'Zuid' de amateurclub uit de Tweede Divisie met 5-0. De eerste wedstrijdminuten zitten weer in de benen bij de landskampioen.