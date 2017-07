Allerlaatste Sensation in volle gang

In Amsterdam kunnen tienduizenden dance-liefhebbers tot diep in de nacht voor de laatste keer in het wit naar Sensation, misschien wel het bekendste dance-event ooit in Nederland. Het evenement stopt in Nederland, maar wordt nog wel georganiseerd in het buitenland waar er ook veel belangstelling voor is.

Onder het motto It is time to say goodbye wordt afscheid genomen van de succesformule. Alle 40.000 kaarten werden verkocht. Top-dj's Hardwell, Sunnery James & Ryan Marciano en Fedde Le Grand zwepen het publiek met hun muziek op.